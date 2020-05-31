Психологический портрет преступника — методы составления
Составление психологического портрета преступника, по сути, предназначено для того, чтобы сузить круг поисков конкретного преступника, определив характерные для него особенности личности. Традиционно существуют два...
Претензия: для чего она нужна
В большинстве случаев законодательство предусматривает досудебный порядок урегулирования споров, который на практике представляет собой подачу претензии перед направлением искового заявления. И хотя зачастую делается...
Проблемы прописки в новостройке
Регистрация прав собственности на жилье в только что возведенном здании, бывает проходит довольно трудно. При оформлении прописки в новом доме, вас ждет множество формальностей...
3 этапа регистрации ООО в Украине
Решили создать собственное ООО? Вам следует подготовиться к прохождению определённой процедуры, которая позволит соблюсти все юридические и правовые требования, сопровождающие любую предпринимательскую деятельность. Три этапа...
Какие льготы ветеранам труда положены в 2020 году: столичные и региональные
Почетным званием «Ветеран труда» могут быть награждены граждане Российской Федерации при наличии у них особенных заслуг при осуществлении трудовой деятельности (как в период существования...
Существующие условия и учредительное содержание в случае правонарушений против личности
Что касается правового объекта, то преступления против личности имеют в качестве общего правового объекта социальные отношения в отношении неразрывных прав, связанных с физическим существованием...
Просто о медиаторах в России
Медиация в юриспруденции не самый новый способ разрешения спора, но свое распространение в России получил не так давно. Медиация – это решение спора без...
Социальная политика, направленная на решение проблем детей, оставшихся без попечения родителей
«Для полного и гармоничного развития своей личности ребенок должен расти в семейной среде, в атмосфере любви, счастья и понимания», - говорится в преамбуле Конвенции....
Гаражная амнистия в 2021 году: что указано в законопроекте
Введение гражданкой амнистии в 2021 году – важное для всех событие. Данное нововведение станет мерой борьбы государства с проблемами передачи объектов в частные руки....
Государственные выплаты за рождение третьего ребенка в 2021 году
За последние годы рождаемость в нашей стране значительно сократилась. Правительство, применяет разнообразные меры, чтобы решить эту проблему. Одной из таких мер стало введение повышенного...