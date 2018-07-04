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Можно ли встать на биржу труда, если уволился по собственному желанию в 2022 году – ответ юриста

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После увольнения по собственному желанию (пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ) за...
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Юрист объяснил, что квартиранты могут делать без согласия арендодателя

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Многие россияне зарабатывают "лишнюю копейку" сдавая жилье. Но заключая договор найма, немногие собственники знают, какие...
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Вопрос-ответ: причинение вреда здоровью, имуществу

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Вопрос: Несколько лет назад по вине соседа сгорели два дома – его и наш со...
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Жилищные споры: дело о пропавшем завещании, выписка мужа, выселение падчерицы

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Дело о пропавшем завещании Жителю Уфы Артуру Гумерову его бабушка завещала половину своей двухкомнатной квартиры. Однако...
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15 советов эксперта-практика «Как выбрать адвоката или компанию для переезда за рубеж и не нарваться на мошенников.»

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Все мечтают о дальних странах,Америках, где травка зеленее, зарплаты больше, и солнышко 300 дней в...
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