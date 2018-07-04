Почему ритейл должен включаться в трудоустройство людей с ОВЗ
Трудоустройство людей с инвалидностью — важная социальная и экономическая задача, которая заслуживает особого внимания и...
Что будет с иностранным персоналом в условиях ослабления рубля: как новые экономические реалии влияют на отрасль?
В мире, где экономические ландшафты постоянно меняются, очень важно понимать, как эти изменения влияют на...
Искусство обмана: как работают мошеннические схемы в сфере «тайных покупателей»
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Как уйти в отпуск с последующим увольнением: особенности процедуры
Если работник компании принял решение уволиться, он имеет полное право либо использовать накопленный отпуск, либо...
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Можно ли встать на биржу труда, если уволился по собственному желанию в 2022 году – ответ юриста
После увольнения по собственному желанию (пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ) за...
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Многие россияне зарабатывают "лишнюю копейку" сдавая жилье. Но заключая договор найма, немногие собственники знают, какие...
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