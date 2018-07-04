Новости

Еженедельная юридическая газета

Учителей избавят от бумажного мусора: регуляторная гильотина от Рособрнадзора

Еженедельная юридическая газета

Реестр интеллектуальной собственности РФ прирастает: рэпер Oxxxymiron регистрирует бренд «Горгород» в...

Еженедельная юридическая газета

«Давай, до свидания!»: мигрантов будут выдворять из России из-за возросшей преступности

Еженедельная юридическая газета

Закон о воспроизводстве и совершенствовании семенного материала вступил в силу

Еженедельная юридическая газета

НАС рекомендовал ГАИ обязать продавцов автомобилей оповещать о сделке

Еженедельная юридическая газета

Мальчишники вместо премьер: третий раз меняется позиция регулятора по показу пиратского...

Еженедельная юридическая газета

Отельеры предложили сузить возможность бронирования жилья для туристов через агрегаторы

Еженедельная юридическая газета

Реестр пивоваров с 1 сентября начал пополняться участниками рынка

Еженедельная юридическая газета

Регулятор уравнял в правах отечественных и зарубежных производителей препаратов для лечения...

Еженедельная юридическая газета

Правительство отклонило закон о всеобщей сертификации и учете домашних животных

Общество

Статьи

Еженедельная юридическая газета

Почему ритейл должен включаться в трудоустройство людей с ОВЗ

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Трудоустройство людей с инвалидностью — важная социальная и экономическая задача, которая заслуживает особого внимания и...
Еженедельная юридическая газета

Что будет с иностранным персоналом в условиях ослабления рубля: как новые экономические реалии влияют на отрасль?

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В мире, где экономические ландшафты постоянно меняются, очень важно понимать, как эти изменения влияют на...
Еженедельная юридическая газета

Искусство обмана: как работают мошеннические схемы в сфере «тайных покупателей»

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Исследование «тайный покупатель» служит важным инструментом для клиентов, желающих оценить качество обслуживания в своих предприятиях....
Еженедельная юридическая газета

Как уйти в отпуск с последующим увольнением: особенности процедуры

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Если работник компании принял решение уволиться, он имеет полное право либо использовать накопленный отпуск, либо...
Еженедельная юридическая газета

Как найти временную работу: особенности трудоустройства

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Временная работа обладает рядом преимуществ и недостатков. Как устроиться на нее, какие нужны документы, какие...

Консультации

Еженедельная юридическая газета

Можно ли встать на биржу труда, если уволился по собственному желанию в 2022 году – ответ юриста

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После увольнения по собственному желанию (пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ) за...
Еженедельная юридическая газета

Юрист объяснил, что квартиранты могут делать без согласия арендодателя

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Многие россияне зарабатывают "лишнюю копейку" сдавая жилье. Но заключая договор найма, немногие собственники знают, какие...
Еженедельная юридическая газета

Вопрос-ответ: причинение вреда здоровью, имуществу

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Вопрос: Несколько лет назад по вине соседа сгорели два дома – его и наш со...
Еженедельная юридическая газета

Жилищные споры: дело о пропавшем завещании, выписка мужа, выселение падчерицы

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Дело о пропавшем завещании Жителю Уфы Артуру Гумерову его бабушка завещала половину своей двухкомнатной квартиры. Однако...
Еженедельная юридическая газета

15 советов эксперта-практика «Как выбрать адвоката или компанию для переезда за рубеж и не нарваться на мошенников.»

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Все мечтают о дальних странах,Америках, где травка зеленее, зарплаты больше, и солнышко 300 дней в...
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